محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة البرنامج القومى لمواجهة الشائعات

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى مكتبه كلا من اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب لتطوير القدرات الشبابية، أحمد مصطفى من الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، الدكتور أحمد نجم استشارى التدريب فى المجال البرلمانى، ومنى قشطة من المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويمثلون وفد لجنة البرنامج القومى لمواجهة الشائعات التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذى قام بمقابلات شخصية للمتقدمين بالمرحلة الثانية من البرنامج القومى لمواجهة الشائعات بمحافظة شمال سيناء بمشاركة 70 مشاركا من خريجى دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، ويحمل البرنامج شعار "تصدوا معنا" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأكد الوفد الاهتمام بشباب شمال سيناء وتدريبه على مثل هذه البرامج الهامة لخدمة المجتمع، مضيفا أن هذا البرنامج يعقد من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، بالتعاون مع وحدة تصدوا معنا بالوزارة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

وتأتى ثمار البرنامج الأول لمواجهة الشائعات فى إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بتعظيم الاستفادة الكاملة من الكوادر الشبابية المتميزة بمحافظات الجمهورية لزيادة الوعى لدى الشباب، والاستفادة من مهاراتهم المختلفة فى التعامل مع التكنولوجيا لإرشادهم إلى كيفية مواجهة الشائعات المختلفة وكيفية التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، واستخدام حلول غير تقليدية لمواجهة الأفكار المتطرفة المختلفة والشائعات، وتصحيح المفاهيم والأفكار التى تؤدى الى هدم المجتمعات .

ومن جانبه، أكد المحافظ أهمية مثل هذه البرامج لصالح الشباب، مشيرا إلى أهمية ما تقوم به اللجنة من أعمال، وحضر اللقاء العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء وخالد مكاوى مدير ادراة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء .