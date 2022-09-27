محافظ سوهاج يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، خلال زيارته الأولى لسوهاج، والوفد المرافق له، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ .

ورحب محافظ سوهاج بسفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق على أرض سوهاج، متمنيا لهم زيارة وإقامة سعيدة بسوهاج، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات المصرية الكورية، والتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في المستقبل .

ومن جانبه أعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بزيارة سوهاج، مشيدا بالتقدم الذي تشهده المحافظة خاصة على صعيد البنية التحتية، مبديا سعادته بزيارة معبد أبيدوس، والتعرف على الحضارة المصرية القديمة على أرض سوهاج، مؤكدا أن كوريا الجنوبية حريصة على زيادة التعاون مع الجانب المصري، مشيرا إلى مشاركة الجانب الكوري في تشغيل وتركيب الأجهزة والمعدات بمصنع تدوير القمامة بمركز دار السلام، وكذلك إنشاء قسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة سوهاج .

وعلى هامش اللقاء قام سفير كوريا الجنوبية بعرض تقديمي تضمن شرح لتطور العلاقات المصرية الكورية، وأبرز أوجه التعاون بين الجانبين .