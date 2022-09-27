محافظ جنوب سيناء يعاين "سكوتر ودراجات كهربائية" ستعمل بشرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمعاينة السكوتر والدراجات الكهربائية التي ستعمل بنطاق مدينة شرم الشيخ ضمن استعدادات مؤتمر تغير المناخ.

بحضور مسؤلى الشركة المتخصصة في تقديم خدمات نقل الأفراد عبر السكوتر والدراجات الكهربائية، وعرض مسئولو الشركة خلال اللقاء الاسكوترات والدرجات الكهربائية التي سيتم إتاحتها لزوار مدينة شرم الشيخ ومؤتمر تغير المناخ.

وأكد ممثلي الشركة علي دور الشركة في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة النقل المستدام في مصر للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق رؤية مصر 2030.

بالاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ المقرر عقده نوفمبر 2022 وأشاد مسئولو مؤكدين على تطلعهم إلى الاسهام في دعم جهود محافظة جنوب سيناء للإعداد لهذا الحدث الدولي الهام من خلال تقديم خدمات نقل الأفراد عبر وسائل نقل صديقة للبيئة بشكل يسهم في إخراج مؤتمر المناخ ومدينة شرم الشيخ بالصورة التي تليق بسمعة مصر الدولية، ويعزز من تطبيق منظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ بشكل خاص.

وقد رحب المحافظ بعرض الشركة، وجارى الاتفاق على قيام الشركة بتقديم خدمات نقل الأفراد بالاسكوترز والدراجات الكهربائية بنطاق مدينة شرم الشيخ اعتبارا من الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم جهود المحافظة للتوعية بأهمية الحد من الانبعاثات الكربونية وأثر استخدام وسائل النقل الكهربائية في تحقيق ذلك، فضلا عن توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة تسهم في اظهار التقدم الملموس في بناء منظومة النقل المستدام في شرم الشيخ مدينة السحر والجمال.