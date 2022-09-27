وأضاف أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك، التي تحدد أسعار الفائدة، ستجري تقييماً كاملاً للتأثير على التضخم وهبوط الجنيه الإسترليني، في اجتماعها القادم المقرر عقده في نوفمبر، ثم "تتصرف وفقًا لذلك".



وأضاف في البيان "لجنة السياسة النقدية لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة بقدر ما يلزم لإعادة التضخم إلى 2٪ بشكل مستدام على المدى المتوسط، بما يتماشى مع اختصاصها".