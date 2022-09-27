قال بنك إنجلترا إنه "لن يتردد" في رفع أسعار الفائدة لدعم قيمة الجنيه الإسترليني، بعد يوم من الاضطرابات في الأسواق حيث انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ نصف قرن على الأقل، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
وأضاف أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك، التي تحدد أسعار الفائدة، ستجري تقييماً كاملاً للتأثير على التضخم وهبوط الجنيه الإسترليني، في اجتماعها القادم المقرر عقده في نوفمبر، ثم "تتصرف وفقًا لذلك".
وأضاف في البيان "لجنة السياسة النقدية لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة بقدر ما يلزم لإعادة التضخم إلى 2٪ بشكل مستدام على المدى المتوسط، بما يتماشى مع اختصاصها".
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