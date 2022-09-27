محافظ المنوفية يلتقى مواطنة كفيفة ويأمر بصرف مساعدة مالية

فى لفتة إنسانية طيبة، التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بمواطنة كفيفة بناحية مركز الباجور، حيث رحب المحافظ بها واستمع إليها وإلى متطلباتها، حيث أنها تعول ابنتين أحدهما من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يوجد مصدر دخل ثابت لها ليعينها على تحمل أعباء المعيشة.

على الفور، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية للمواطنة لمساعدتها على توفير متطلباتها، مؤكدا حرصه على تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وتخفيف العبء عن كاهلهم بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبها أعربت المواطنة عن بالغ سعادتها بلقاء المحافظ وحرصه على مساعدتها وتقديم الدعم لها ولأسرتها، وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار دعم المحافظة فى توفير كافة أوجه الرعاية والاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة ومساندة تلك الأسر، مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين.