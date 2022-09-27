محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ميدانياً أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بعدد من الشوارع الفرعية خلف مدرسة الشهيد عبدالرحمن الديب " الأحمدية سابقاً " بشبين الكوم بطول 250م تنفيذ مديرية الطرق ، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ومدير مديرية الطرق ، والمستشار الهندسي ، ومدير وحدة الرصف بالمحافظة ، ورئيس حى غرب شبين الكوم.

وتابع محافظ المنوفية الأعمال المنفذة على أرض الواقع ، وتم الإنتهاء من توسعة الشوارع ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء الأرصفة الجانبية وتركيب البلدورات علي جانبي الطريق وبلاعات مياه الأمطار ، ووجه المحافظ رئيس حى غرب بالمتابعة الميدانية والمستمرة للوقوف على أعمال التطوير وتذليل العقبات ، كما تابع المحافظ بدء تنفيذ الأعمال التمهيدية لرصف وتطوير نهاية شارع مصنع الغزل (منطقة امتداد شارع صبري أبو علم ) بمدينة شبين الكوم ، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

وخلال تفقده لأعمال التطوير ، أوضح مدير مديرية الطرق أنه جاري حالياً تنفيذ أعمال قطع الفرمة ووضع طبقة الاحلال بمنطقة إمتداد شارع صبري أبو علم بطول 450 م من الإتجاهين ، ومن المقرر إنشاء جزيرة وسطى بمنتصف الطريق وتدعيمها بالتوصيلات الكهربائية تمهيداً لزراعة الأعمدة الديكورية ، بالإضافة الي إنشاء أرصفة علي جانبي الطريق ورصفها ببلاط الإنترلوك .

هذا وتضمنت الجولة ، تفقد المحافظ الأعمال والتجهيزات النهائية بحديقة شارع مصر بنطاق حى غرب شبين الكوم ، والمقامة على مساحة ما يزيد عن 2000 م2 تمهيداً لإفتتاحها مطلع الأسبوع القادم بهدف خلق متنفساً حضارياً وجمالياً لأهالي مركز ومدينة شبين الكوم ، والتي تعد من أكبر الحدائق علي مستوي المركز، حيث جارى تركيب السور الحديدى بمحيط الحديقة ، وتم الإنتهاء من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة بالأرضية وتجليد سور الحديقة بحجر الهاشمة والرخام وتركيب البرجولات وأعمدة ديكورية ، كما تضم الحديقة مقاعد لإستراحة المواطنين ونافورة مياه وأشجار الزينة ومساحات خضراء وتزويدها بمنطقة ألعاب.

ووجه المحافظ رئيس حى غرب بتكثيف الجهود والتواجد الميدانى لسرعة نهو كافة الأعمال بالحديقة استعداداً لإفتتاحها أمام الجمهور يوم السبت القادم على أن يتم إستقبال المواطنين بالمجان خلال أول يومين ، مؤكداً حرصه واستمراره في تنفيذ خطة لإنشاء حدائق ومتنزهات بالمراكز والمدن لخلق متنفس حضاري وجمالي يليق بأهالى المحافظة.

وفى ذات السياق ، تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل ميت خاقان بحى شرق شبين الكوم ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة ، حيث تم متابعة أعمال تركيب النخيل الصناعى بالجزيرة الوسطى ، ووجه المحافظ رئيس الحى بالمتابعة الميدانية المستمرة وتوفير عدد 2 عمال وفنى كهرباء للإهتمام بالجزيرة والعناية بأعمال التطوير التى يتم تنفيذها ، وكذا توجيه مدير إدارة المرور بتسهيل حركة المركبات بالطريق لتسهيل تنفيذ الأعمال أمام القائمين ولضمان سرعة نهوها وفق التوقيتات المحددة.