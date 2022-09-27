محافظ الغربية يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد في المحلة وسمنود

الغربية عادل ضرة

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالجهود المبذولة من مديري المدارس والعاملين بها لتجهيز وتنظيم الفصول وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال أبنائنا الطلاب بداية من الأسبوع المقبل، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لتفقد عدد من المدارس بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود وذلك للاطمئنان على جاهزية تلك المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.

وخلال الجولة بمدينة المحلة الكبرى تفقد رحمي مدارس (السيدة زينب الإعدادية، أسماء بنت أبي بكر، عبد المجيد كرم، الشهيد مالك مهران، المحلة الثانوية بنات، منشية البكري الابتدائية) كما تفقد في مدينة سمنود مدارس (سمنود الابتدائية، القاضي بكار الإعدادية، السادات الثانوية بنات).

وأكد رحمي خلال جولته على ضرورة تسليم الكتب المدرسية في أول يوم دراسي، مع سرعة استكمال أعمال الصيانة الجارية قبيل البدء في العام الدراسي، كما وجه بتنظيم احتفاليات داخل المدارس في أول يوم لاستقبال الطلاب بالإضافة إلى تثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب عمل نموذج لمراسم تحية ورفع العلم والنشيد الوطني يعمم على كافة المدارس.

وأشار رحمي إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 2569 مدرسة لاستقبال مليون و 208 ألف طالب، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشكل الجمالي للمدارس والبيئة المدرسية وممارسة الأنشطة من أهم الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر حسن أن المديرية وضعت خطة زمنية خلال الفترة الماضية للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال صيانة المدارس سواء صيانة بسيطة أو صيانة شاملة حيث تم تجهيز 22 مدرسة جديدة بقوة 319 فصلا دراسيا لافتتاحها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي، مع الانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة ل2569 مدرسة حالية، وتزويدها ب 3800 مقعد للمراحل التعليمية المختلفة خاصة المدارس الموجودة بقرى حياة كريمة والمدارس الأكثر احتياجًا بمختلف الإدارات.