محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية فى أبو غالب لأدائه المتميز

كتبت - مرام محمد

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رزق فتحى أنور رئيس الوحدة المحلية بأبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث قرر منحه مكافأة مالية؛ وذلك لتفانيه في العمل وقيامه بالمهام المكلف بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة ومتابعة انتظام منظومة الجمع السكنى والشركات العامله بها وكفاءة شبكة الإنارة والتطوير الأمر الذي انعكس علي حالة الشوارع وحدوث تحسن ملحوظا في منظومة النظافة بالوحده المحلية بأبو غالب.

جاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، من السكرتير المساعد للمحافظة، بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالوحده المحلية وظهور حالة الشوارع بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافة قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن منظومة النظافة تشهد متابعة يوميا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوى المرجو من المواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة جهود رفع المخلفات أولا بأول وتحسين البيئة وعدم السماح بتراكم المخلفات ومتابعة منظومة شركات الجمع السكني للتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه.