محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة أيادى مصر للتسويق الإلكترونى للحرف اليدوية والتراثية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عن تدشين مبادرة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة التابعة لوزارة التنمية المحلية بمشاركة 51 عارضا، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخلق فرص عمل وتعزيز جهود الدولة لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الاستفادة من آليات التحول الرقمي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، و ندى مهران ومريم سراج الدين مديري مبادرة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.



وقال المحافظ أن مبادرة "أيادي مصر" تهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، وذلك على المستوى المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.



وأضاف الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة في دعم ورعاية المبادرات والمعارض التي يتم إطلاقها، بالإضافة إلى أنها تتميز بوجود مبدعات في الإنتاج الحرفي في جميع تلك القطاعات، موضحاً بأن ذلك يستلزم بالتوازي تنظيم سلسلة من ورش العمل لتدريب منتجي الحرف والمشغولات اليدوية بالمحافظة لتأهيلهم ورفع وعيهم بطرق وآليات عرض منتجاتهم على منصة" أيادي مصر"



وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة الإلكترونية، مؤكداً أن هذه المنصة تساهم بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها ، والذي يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء في السوق السياحي أو في المجمعات الحرفية الجديدة، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.



وأوضح المحافظ أنه من يرغب في المشاركة والتسجيل على المنصة من أبناء المحافظة يمكنه التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة ، أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرا إلى إنه سيتم التواصل مع المتقدمين وتقديم كامل الدعم لهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم عبر منصة أيادي مصر وإشراكهم في كافة المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية فضلًا عن المعارض الدولية.



وعلى هامش ذلك؛ تم افتتاح ورشة تدريبية للعارضين المشاركين في المبادرة، بمركز الإسكندرية للتدريب ATC،. وتم افتتاح معرض خاص بالمشاركين حيث تفقدت نائب المحافظ أجنحة المعرض والذي يزيد عددهم عن 50 مشارك ومشاركة من المرأة والشباب وتنوعت المنتجات ما بين مشغولات معدنية ومنتجات من الخزف و الصيني، بالإضافة إلى السجاد اليدوي والشنط الحريمي والأكسسورات ومنتجات الحنة والبامبو وغيرها من المنتجات اليدوية.



من الجدير بالذكر أن منصة "أيادى مصر" هي منصة الكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية اطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المراة المصرية 16 مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي وشركة اي اسواق، إيمانا منها بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ علي الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل علي تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية في توسيع مجال عملهم حيث تم تعيين منسق بكل محافظة لتسهيل التواصل مع المنتجين في كافة الحرف اليدوية وتحقيق الاستفادة لهم من المنصة.



