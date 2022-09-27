محافظة القليوبية تبدأ تسليم الوحدات بـ10 عمارات ضمن مشروع 113 عمارة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الإسكان بالقليوبية بدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات التابع للإسكان الاجتماعي، في مركز الخانكة والتي كانت شهدت مشكلات في التسليم بوقت سابق، بعد تعثر الشركة المنفذة في تسليم المشروع، وتقرر سحب الأعمال وإسنادها لشركة جديدة حتى انتهت من الأعمال المطلوبة.

وأكد المهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، أن المديرية استقبلت المواطنين المستحقين للوحدات السكنية بـ 10 عمارات سكنية ضمن مشروع 113 عمارة بعرب العليقات مركز الخانكة.

وأوضح مدير مديرية الإسكان بالقليوبية بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات بمركز الخانكة بالعمارات التالية أرقام "38 و79 و55 و59 و66 و90 و92 و82 و83 و84"، مناشدا المواطنين المستحقين بسرعة التوجه لمبنى مديرية الإسكان بمدينة بنها شارع مسجد الإخلاص متفرع من شارع فريد ندا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء للاستلام.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لتسليم المواطنين المستحقين لشقق الإسكان الإجتماعي بالخانكة في عمارات عرب العليقات، العقد الأصلي للشقة وصورة منه، وبطاقة المواطن وبطاقة الزوجة وصورة منهما، ومبلغ 1300 جنيه، مهيبا المواطنين المخصص لهم شقق بالعمارات المعلن عن تسليمها سرعة التوجه للمديرية للاستلام.