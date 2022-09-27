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للطلاب الجدد.. تعرف على الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:00 ص
للطلاب الجدد.. تعرف على الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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كشف قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس، عن الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية، وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة للعام الجامعى 2023/2022.

وأشار قطاع المدن الجامعية، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد سحب الملف لمن يتم قبوله للإقامة بالمدن تتمثل فى صورة من شهادة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للطالب أو الطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للوالد أو ولى الأمر .

كما تشمل الأوراق المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية للضامن، وإيصال مرافق حديث ( كهرباء أو تليفون أو غاز على نفس العنوان المدون بالرقم القومي، و عدد 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

وبالنسبة لطلبة الفرق الإعدادية والأولى بالإضافة إلى ما سبق يتم تقديم الأوراق التالية : صورة بطاقة الترشيح أو كارنيه الكلية، صورة من شهادة الثانوية العامة.

وناشد قطاع المدن جميع الطلبة والطالبات ضرورة عمل فيزا بأي بنك لسداد المصروفات الشهرية عن طريقها، و على الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا سرعة تلقي اللقاح قبل التقدم للمدن حيث لن يسمح بالإقامة إلا من يثبت تلقيه اللقاح.


جامعه عين شمس

عين شمس

المدن الجامعية

مدن جامعه عين شمس



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