لتحقيق متعة التعلم.. مدارس الجيزة تستعد للعام الدراسى بـ6 مبادرات

كتبت - مرام محمد

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية؛ لمناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، والقضايا المتعلقة بالعملية التعليمية، وأهم المبادرات بالعام الدراسي، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروک مدير عام التعليم العام.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز المبادرات التي تتبناها مدارس الجيزة في العام الدراسي الجديد 2022/2023:

-استغلال اليوم الرياضي في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لرفع اللياقة البدنية للطلاب والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية.

-مبادرة "ازرع شجرة"، من خلال تقسيم كل مدرسة لفصول، وكل فصل يزرع شجرة باسم الفصل.

-مبادرة "صحتي أولًا"، من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية للطلاب، والنظافة داخل وخارج الفصل، وتنظيم مسابقة لأفضل فصل نظيف، واهتمام الطلاب بتزيين الفصل والمحافظة عليه، فضلا عن الاهتمام بنظافة المدرسة ودورات المياه والمتابعة الدائمة للنظافة داخل المدرسة.

-مبادرة "أخلاقيات ماذا فعلنا لذوي الهمم"، من خلال مواجهة كافة أشكال التنمر داخل المدارس.

-مبادرة "التوأمة" والمشاركة المجتمعية بين المدارس.

-مبادرة "المشروعات البحثية في التحديات الكبرى التي تقابل الوطن"، عن طريق استغلال أبحاث التوكساتو في مناقشة قضايا هامة كالمناخ وقلة المياه والتصحر، وتفعيل حصص توكساتو من الصف الأول للخامس الإبتدائي لخلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم وتهتم بالعقل الذي يفكر والقلب الذي يشعر واليد التي تبني.