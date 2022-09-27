لأول مرة في مصر.. تسليك قسطرة الغسيل الكلوي بحقنة إذابة الجلطات في البحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن نجاح الفريق الطبى بمستشفى ايتاى البارود المركزى فى عمل تسليك لقسطرة الغسيل الكلوى بحقنة اذابة الجلطات alteplase، لمريضة فشل كلوى مزمن نتيجة مرض مناعى نادر.

وأكدت مديرية الصحة فى بيان لها أن الحالة المرضية كانت تعانى من مشاكل فى الأوعية الدموية تسبب صعوبة فى عمل وصلات شريانية وريديه، وتم عمل قسطرة مستديمة أكثر من مرة، أدى إلى انسداد جزئى فى معظم الأوردة المركزية.

وأوضحت مديرية الصحة أن الحالة المرضية حدث لها انسداد فى قسطرة الغسيل نتيجة لتجلطات حول القسطرة وجرت عدة محاولات بكبرى المستشفيات التعليمية لتسليك القسطرة نظرًا لصعوبة استبدالها لضعف أوردة المريضة، إلا أنها لم تنجح وكانت هناك الفرصة الأخيرة لتطبيق أحدث البروتوكولات العلمية للتعامل مع مثل هذه الحالات فتم تسليكها ب alteplase - حقنة اذابة الجلطات طبقا للقواعد الطبية الإرشادية العالمية.

قام بالإجراءات الطبية دكتور أحمد الكومى أخصائى الكلى، دكتورة أمل فرج الله الشاذلى أخصائى الكلى، ودكتورة حسناء الشاذلى رئيس الصيدلة تحت إشراف الدكتور رضا بكر مدير المستشفى.

من جانبه أشاد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبى الذى ساعد على هذا الحل لمساعدة الحالة المرضية مضيفا أن الدولة تولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة، لتقديم وتوفير خدمات طبية فى كافة التخصصات، وخاصة التخصصات الحرجة والدقيقة والموضوعات الطارئة.

فيما أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة أن تكلفة الحقنة الواحدة لإذابة الجلطة الدماغية تبلغ أكثر من ١١ ألف جنيه على نفقة الدولة بدون تحميل المريض أى أعباء مالية مضيفا أن ذلك يأتى فى إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالى البحيرة، والتدريب المستمر، وتذليل كافة العقبات أمام جميع الحالات المرضية، والارتقاء بخدمة المواطن وتقديم أفضل أداء.