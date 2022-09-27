اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:39 ص
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كثافات مرورية بسبب حادث انقلاب سيارة محملة بالطوب بالدائرى

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:29 ص
كثافات مرورية بسبب حادث انقلاب سيارة محملة بالطوب بالدائرى كثافات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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انقلبت سيارة نقل محملة بالطوب بالطريق الدائرى بنطاق القاهرة، وانتقل رجال إدارة المرور إلى مكان الحادث، ليتم إزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق الدائرى، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب، ولم يسفر الحادث عن مصابين.

وأشارت التحريات إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق مما أسفر عن انقلاب السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


امن القاهرة

انقلاب سيارة

اخبار الحوادث

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الدائرى



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