قرار جمهورى بتعيين الدكتور أحمد غنيم عميدا لكلية الطب البشرى بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً تعيين الدكتور أحمد محمد المتولى غنيم، عميدًا لكلية الطب البشرى بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

حصل الدكتور أحمد غنيم على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1993، ودرجة الماجستير فى طب وجراحة العيون من جامعة طنطا عام 1998، ودرجة الدكتوراه فى طب وجراحة العيون من جامعة الزقازيق عام 2004.

عين الدكتور أحمد غنيم معيداً بكلية الطب عام 2001، ومدرساً مساعدا عام 2004 وتدرج سيادته فى الوظائف حتى وصل لدرجة أستاذ عام 2017، وشغل سيادته العديد من المناصب الإدارية كمديراً لمستشفى الرمد، ومشرف عام على المستشفيات الجامعية ، وعين عميداً للكلية عام 2019.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً تعيين الدكتورة رانيا عبده محمود محمود الإمام ، عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

تخرجت الدكتورة رانيا الإمام في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدًا بكلية التربية النوعية عام 1997 ، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2003، ثم درجة الدكتوراه فى التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2007، لتعمل بعدها مدرساً بقسم التربية الفنية بالكلية اعتبارًا من عام 2007.

وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2017، وعينت وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2019 حتى الأن.





