قبل cop27.. جهاز البيئة بالمحافظات يكثف فعاليات الحوار الوطنى لتغيرات المناخ

لم يتبق سوى 39 يوما على انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث سيتم انعقادها آخر العام فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، وبالتوازى مع العد التنازلى لاستضافة الحدث العالمى كثقفت فروع جهاز البيئة فى المحافظات فعاليات الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة فى مواجهة التغيرات المناخية آثارها إضافة للحد من الانبعاثات المتسببة لها، وفى إطار عمل مبادرة اليوم السابع بإنشاء قسم متخصص للقمة تحت شعار ليس لنا سوى أرض واحدة نرصد القارئ كل ما هو متعلق بقمة المناخ على المستوى المحلى والعربى والأفريقى والعالم.

وفى هذا السياق أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، أن الأفرع الإقليمية للجهازها التنفيذى نفذت أكثر من 700 نشاط تفعيلا للحوار الوطنى بمختلف محافظات مصر من لقاءات وندوات.

وقال أبو سنة لـ"اليوم السابع"، إن الحوار الوطنى للمناخ قائم على الاستعداد للقمة ورفع الوعى، فيما يخص قضايا المناخ خاصة لدى الفئات الأكثر تأثيرا بالمجتمع وهى النساء والأطفال وكبار السن، كجزء من الاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بالمدارس والجامعات والنقابات، من أجل خلق حالة من الحوار بين أطياف المجتمع.

وأشار أبو سنة أن اطلاق الحوار الوطنى ولقاءات التوعية مع المواطنين، خلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطنى، بما يساهم فى المزيد من الالتزام الداخلى، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، اضافة إلى أن إشراك المواطن المصرى فى العمل المناخى، يخلق روابط بين استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وقضية تغير المناخ بشكل عام بالمواطن البسيط، ليصبح المؤتمر وتغير المناخ حديث مصر كلها.