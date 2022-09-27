اليوم السابع
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قبل قمة المناخ بـ39 يوما.. البيئة: التمويل أساس تنفيذ الإجراءات المناخية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:07 ص
قبل قمة المناخ بـ39 يوما.. البيئة: التمويل أساس تنفيذ الإجراءات المناخية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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لم يتبق سوى 39 يوما على انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث سيتم انعقادها أخر العام فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، وبالتوازى مع العد التنازلى لاستضافة الحدث العالمى.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التمويل هو أساس وحجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، وكما أنه أيضا سبيل لتوسيع نطاق الطموح، وسنتناول أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ الغير رسمية، يوما للتمويل العديد من جوانب النظام البيئى وتمويل المناخ.

 

وأضافت وزيرة البيئة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم خلال الجلسات النقاشية ليوم التمويل، بعض من المحاور منها التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية، وأيضا الأدوات والسياسات التى لديها القدرة على تعزيز الوصول، وتوسيع نطاق التمويل والمساهمة فى الانتقال العادل، ومبادلات الديون بالبيئة.

 

جدير بالذكر أنه ستتضمن الأيام يوم التكيف والزراعة، حيث يعد التكيف والمرونة ذو أهمية حاسمة لجميع الأطراف خاصة البلدان النامية، سيوفر يوم التكيف أيضًا فرصة لمناقشة سلسلة كاملة من القضايا المتعلقة بالتكيف بما فى ذلك الزراعة والتغذية وسبل العيش والحماية فى المناطق الساحلية، والخسائر والأضرار، والحد من مخاطر الكوارث، والحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على الصمود للتأثيرات المناخية الضارة، على سبيل المثال الجفاف والفيضانات.

 


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