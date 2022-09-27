فوز فريق بهندسة المنصورة بالمركز الأول في مسابقة حافز الابتكار بأكاديمية البحث العلمى

الدقهليه شريف الديب

فاز فريق UPVC بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وجائزة قدرها 100ألف جنيها فى مسابقة حافز الابتكار التابعة لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بأكاديمية البحث العلمى.

يضم أعضاء الفريق المبدعين من طلاب كلية الهندسة- جامعة المنصورة: أحمد محمد أحمد الجزار، إستيفين اسكاروس موريس، أحمد رزق أحمد نحلة، و رامز إبراهيم المكاوي، حازم أحمد ابو الفتوح، مريم جمال الشرقاوي، أسماء شريف إسماعيل، يمني شريف السوالم، نادين هاني نزهه، محمود سيد الخولي ، اندرو عاطف لبيب تحت إشراف ، استاذ مساعد محمود محمد سعفان.

والجدير بالذكر ان ماكينة لحام قطاعات UPVC" هو مشروع طلابي تابع لكلية الهندسة جامعة المنصورة، وهو عبارة عن ماكينة لحام قطاعات PVC المستخدمه في الشبابيك والأبواب ، تقوم الماكينة بلحام القطاعات بزواية مُختلفة باستخدام الحرارة، ممَا يقلل الفراغات، ويسبب عزل جيد للأتربة، والصوت، وقد تم تصميم، وتنفيذ الماكينة لتكون ماكينة محلية بصناعة مصرية بالكامل تتناسب مع السوق المصري منافسه لغيرها من الماكينات.