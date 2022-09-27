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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:02 ص
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فتح متحف آثار الغردقة مجانا احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:27 ص
فتح متحف آثار الغردقة مجانا احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد مرور 200 عام علي فك رموز حجر رشيد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بدأ متحف آثار الغردقة اليوم فتح ابوابة أمام الزوار مجانا، وكذلك السياح الأجانب والمصريين، والمقيمين في مصر، احتفالًا بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات.
 
يذكر أن تحتفل مصر في  السابع والعشرين من سبتمبر، من كل عام  بالذكرى السنوية لفك رموز حجر رشيد، والذي تم اكتشافه في عام 1799 على يد جندي فرنسي يدعى بيير فرانسواه بوشار»، خلال حملة نابليون بونابرت على مصر.
 
وقد تمكن العالم الفرنسي  شامبليون، من تفسير اللغات المنقوشة على الحجر بعد مضاهاتها بالنص اليوناني ونصوص هيروغليفية أخرى، ما فتح آفاقا جديدة في معرفة التاريخ المصري القديم.
 
 
 
 
 



 

 


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