فتح شواطئ وأندية الإسماعيلية بالمجان بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا بفتح شواطئ و أندية المحافظة طوال اليوم بالمجان، سواء لزائري المحافظة أو لمواطني الإسماعيلية.



ياتى ذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية باليوم العالمي للسياحة و الذي يحتفل به العالم يوم 27سبتمبر من كل عام و يحمل هذا العام شعار (إعادة التفكير في السياحة) و الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية خاصة بعد التحديات الصعبة التي واجهها العالم نتيجة لجائحة كورونا.



كما تنفذ إدارة السياحة بالمحافظة بالتعاون مع كلية السياحة و الفنادق ندوة موسعة بمركز النيل للإعلام حول أهمية السياحة كنشاط اقتصادي هام و مؤثر في اقتصاد البلاد و كذلك التحديات التي تواجه هذا المجال و جهود الدولة في تحسين أداء العاملين و كذلك الخدمات المقدمة خلال مجالات السياحة المتعددة و فتح أسواق سياحية جديدة لزيادة عدد السياح فى مصر.



وتشتهر محافظة الإسماعيلية بالعديد من المقومات التي تجعلها مقصدًا للعديد من الزائرين في مجال السياحة الداخلية، كما تشتهر الإسماعيلية بسياحة المهرجانات مثل مهرجان الهجن و مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و مهرجان الربيع و مهرجان المانجو.



و يتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هذا العام مع استقبال المحافظة لوفود فِرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الثاني و العشرين و هو أول و أقدم مهرجان لهذا النوع من الفنون ارتبط اسمه بالإسماعيلية منذ نشأته.



و يفتح متحف آثار الإسماعيلية اليوم أبوابه لاستقبال الزائرين على مدار اليوم بالمجان بمناسبة الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة و نشأة علم المصريات على يد العالم الفرنسي شامبليون.



وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، و الترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومي للإسماعيلية الذي يحوي العديد من القطع الأثرية و التاريخية.



و تستمر عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية اليوم على 7 مسارح تقدم فيها الفرق عروضًا تراثية و شعبية تعكس بيئاتها المختلفة لنشر الثقافات المختلفة بين الشعوب.





