اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 19 معبرا غير قانونى بشريط السكة الحديد فى دمياط

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 08:47 م
غلق 19 معبرا غير قانونى بشريط السكة الحديد فى دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن غلق 19 معبرا غير قانونى على حرم السكك الحديدية بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات الموجة 20 من حملات استرداد أملاك الدولة. 
 
وأضافت محافظ دمياط أنه تم رفع 12 حالة مخالفة بإجمالي مساحة بلغت 2250 م2، موضحة أن إجمالي المساحات التي تم استردادها خلال المرحلة الثانية من حملات استرداد أملاك الدولة 40476م2 
 
وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم تسليم كافة المساحات التى تم استردادها لجهات الولاية تمهيدا لإعادة استخدامها ضمن مشروعات النفع العام، مشددة على أهمية استمرار لجان الرصد في الكشف عن المخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

دمياط

أخبار محافظة دمياط

السكك الحديد

وزارة النقل

محافظ دمياط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة