غلق 19 معبرا غير قانونى بشريط السكة الحديد فى دمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن غلق 19 معبرا غير قانونى على حرم السكك الحديدية بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات الموجة 20 من حملات استرداد أملاك الدولة.

وأضافت محافظ دمياط أنه تم رفع 12 حالة مخالفة بإجمالي مساحة بلغت 2250 م2، موضحة أن إجمالي المساحات التي تم استردادها خلال المرحلة الثانية من حملات استرداد أملاك الدولة 40476م2

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم تسليم كافة المساحات التى تم استردادها لجهات الولاية تمهيدا لإعادة استخدامها ضمن مشروعات النفع العام، مشددة على أهمية استمرار لجان الرصد في الكشف عن المخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.