

وقال فياض، عقب اللقاء الاثنين، إنه بحث مع الرئيس عون موضوع ترسيم الحدود الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أكد أن الخاتمة الإيجابية باتت قريبة.



وأضاف أن شحنات الوقود العراقي التي كانت منتظرة قبل نحو أسبوعين تأخرت بسبب المواصفات، معربًا عن أمله في إمكانية الوصول إلى حل لهذه المشكلة بعد اجتماع الغد الافتراضي على أمل الحصول على شحنات وقود تبلغ قدرها 190 ألف طن في الشهرين المقبلين، وذلك علمًا بأن لبنان كان يستقبل قرابة 30 ألف طن شهريًا على مدار عام كامل حتى شهر أغسطس الماضي والذي انتهت خلاله مدة التعاقد دون تجديد مكتوب حتى الآن.



وأشار إلى أن هناك اتصالات مع وزير النفط الجزائري الذي أعرب عن رغبة بلاده بمساندة لبنان في موضوع توفير الوقود، مضيفًا أنه تلقى دعوة لزيارة الجزائر لمناقشة هذا الملف في الأسبوع الثاني أو الثالث من الشهر المقبل.



وبحث فياض مع الرئيس عون موضوع التعرفة الكهربائية، بعدما أصدرت وزارة المالية قرارًا يؤكد عدم ممانعتها لزيادة هذه التعرفة التي ستؤدي إلى تخفيف فاتورة الكهرباء على المواطنين، مشددًا على أن البنك الدولي يشترط رفع التعرفة الكهربائية قبل الدخول في المفاوضات النهائية لتمويل استيراد الغاز والكهرباء.