عضو باتحاد الصناعات: نُعد ورقة بمتطلبات الغرف الصناعية قبل المؤتمر الاقتصادى

كتب محمد شعلان

أكد المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن البنية التحتية التى تم إنشاءها فى مصر للاستثمار والصناعة تم إنشاءها بشكل إعجازى فى الفترة الحالية، فضلا عن ما يتم توفيره من الطاقة والغاز عصب الكثير من الصناعات حول العالم.

وأشار المهندس محمد البهي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنه تم تكليف رئيس اتحاد الصناعات بإعداد ورقة عمل لمعرفة متطلبات الصناعة في مصر، قائلا: "كل غرفة صناعية ستعد ورقة عمل بحيث أن تكون أوراقها متوفرة قبل المؤتمر الاقتصادي القادم".

وتابع: "نعمل للانتهاء من ورقة عمل الغرف الصناعية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بفترة مناسبة"، مؤكدا أن مصر منطقة لوجيستية للتبادل التجاري حول العالم.