عصابة الكتعة.. ضبط المتهمين بالتسول بالأطفال فى عين شمس

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم إستغلال الأحداث وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بإستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى ثابت لهم متخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لممارسة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته ( كمية من مخدر البودر - سلاح أبيض) وبصحبته عدد (3) أطفال .. بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمخدر بقصد التعاطى والسلاح الأبيض للإستيلاء على متحصلات المجنى عليهم كرهاً عنهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.