طقس الخليج.. رياح فى السعودية صحو فى الإمارات وحار بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية :

تستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة .

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الكويت:

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة .