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ضبط مادة تستخدم في صناعة الاحذية منتهية الصلاحية حملة تموينية بالغربية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:56 م
ضبط مادة تستخدم في صناعة الاحذية منتهية الصلاحية حملة تموينية بالغربية تشميع - أرشيفية
الغربيــــة عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة، بناءا علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية ضمت مفتشي الرقابة التجارية، تحت إشراف عادل الكفافى، مدير عام التجارة الداخلية، وعضوية محمد فوزي، وأحمد فاروق، وتامر الأشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع أحذية، ونعال، وذلك لحيازته بغرض البيع 7 براميل polyol مادة تستخدم في صناعة نعال الأحذية زنة 180كجم ، باجمالي 1260كجم، وواحد برميل Iso22 مادة تستخدم في نعال الأحذية زنة 240 كجم منتهية الصلاحية مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.
 
كما تم ضبط صاحب مدشة اعلاف لحيازته كمية قدرها 40 شيكارة قشر فول صويا عالي البروتين زنة الشيكارة 40 كجم بإجمالي 1600 كجم بدون بيانات، مدخلين بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.
 
حرزت المضبوطات وتحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق
 

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