ضبط تجار مخدرات تشاجروا فى الجيزة بعد انتشار مقطع فيديو للواقعة

كتب محمود عبد الراضي

عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام الأهالى بالتعدى على سيارة وتكسيرها والإدعاء بخطف طفل،

بالفحص تبين عدم تحرير أية محاضر بشأن تلك الواقعة، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص الكاميرات أمكن تحديد الأشخاص فى مقطع الفيديو، وتبين أنهم كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) ، طرف ثان ( 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة، كما تبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحدوث مؤخراً خلافات بينهم وأنه حال تواجد الطرف الأول بمحل سكنه بمنطقة ناهيا ، حضر إليه الطرف الثانى وحاولوا إصطحابه عنوة داخل السيارة المشار إليها بسبب قيامه بالإستيلاء منهم على مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيام أحد المتهمين من الطرف الثانى بالإتفاق مع باقى المتهمين على إختطاف الطرف الأول، وبتاريخ الواقعة حضروا بالسيارة المستخدمة فى الواقعة وقاموا بإستدراج الطرف الأول داخل السيارة وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وحاولوا الهرب إلا أن الطرف الأول إستعان بالأهالى وتمكن من الهرب منهم وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .