ضبط المتهم بالنصب على راغبى السفر بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مواطنين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم إقامات لدول بالخارج " على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الهجرة للخارج من خلال إنشاء شركة "بدون ترخيص " كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان بالجيزة وقيامه بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن إمكانية توفيره فرص الحصول على هجرة وإقامات دائمة ببعض الدول عن طريق شراء بعض العقارات أو تأسيس شركات تجارية أو إقامة مشاريع إستثمارية بتلك الدول - على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.. كما أضافت التحريات قيام المتهم بإيهام ضحاياه برفض منظمات الهجرة بتلك الدول قبول أوراقهم للحصول على الإقامة لعدم توافر الشروط لديهم عقب إستلامه المبالغ المالية وعدم ردها لهم.

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه - مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بالدقهلية ... وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة إحتيال من قِبل المتهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى كمقدم مقابل منحه إقامة دائمة بإحدى الدول الأجنبية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.