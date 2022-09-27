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بسبب إنشاء محور 26 يوليو الجديد لمدة شهرين..

شاهد الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى وتحويلات المرور

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:35 ص
شاهد الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى وتحويلات المرور شاهد الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى والتحويلات المرورية
كتب عبد الرحمن سيد

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أوضحت إدارة المرور، تفاصيل عملية غلق كلى لبعض مطالع ومنازل كبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى ) في رسم توضحى للمواطنين وسائقى المركبات للتوجه إلى الطرق البديلة منعا للزحام لأن تلك الأعمال تستغرق شهرين، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد ، والذى يشمل مشروعات ( محور أحمد عرابى المستحدث، توسعة كوبرى 15 مايو ) ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بإزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى ) وذلك على النحو التالى:-

1-منزل كوبرى 15 مايو ( الأول ) للقادم من مناطق محافظة القاهرة إتجاه شارع 26 يوليو     " مناطق المحاربين القدماء " .

2مطلع كوبرى 15 مايو ( الثانى ) للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

3مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

وأضاف المصدر ، أن الأمر يستلزم غلق كلى للحركة المرورية إتجاه المطالع والمنازل المشار إليها إعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022م ولمدة شهرين تنتهى يوم السبت الموافق 26/11/2022م، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت العديد من المحاور البديلة والتحويلات التالية:-

1حركة المركبات القادمة من اعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول إتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

2حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع ( الأول ) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

3حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى إتجاه مناطق إمبابة وصولاً حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يساراً من شارع مدينة الأمل إتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك إتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى والتحويلات المرورية
الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى والتحويلات المرورية

 

الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى
الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى

 

تحويلات مرورية لغلق الكوبري
تحويلات مرورية لغلق الكوبري

 

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

 

جانب من التحويلات المرورية
جانب من التحويلات المرورية

 

جانب من الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى
جانب من الرسم التوضيحى لغلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى

 

رسم توضيحي لغلق الكوبري
رسم توضيحي لغلق الكوبري

 

رسم توضيحي
رسم توضيحي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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