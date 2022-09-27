شارك فى حماية البيئة قبل قمة المناخ: نصائح لجعل الرحلات الترفيهية خضراء

قبل استضافة مصر لقمة المناخ نهاية العام الحالى وبالتوازى مع بدء العد التنازلى لانعقاد القمة فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، يمكنك أن تشارك فى تخفيف الانبعاثات والحفاظ على البيئة فإذا كنت من المهتمين بذلك، ولا ترغب فى أن تكلف الطبيعة حولك الثمن، مقابل رحلاتك الترفيهية وممارساتك الشخصية، اليك بعض النصائح لتكون مسافرا يحافظ على البيئة وصديق لها وحامى للكوكب.

خلال هذا التقرير نمنحك بعض المقترحات لتجعل رحلتك الترفيهية رحلة صديقة للبيئة خضراء:

أولا: لا تكتفى بالحجز وترتيب رحلتك من شركة سياحية تضع شعار "السياحة الخضراء" فقط أو الذهاب بمنتج مستدام.

ثانيا: أن كنت مسافر جوا عليك أن تدفع مقابل إزالة أثر الكربون، حيث أن الطيران مصدر رئيسى للتلوث، حيث أن الراكب لدية خيار دفع بعض التكلفة الإضافية للتعويض عن انبعاثات الكربون، وعليك البحث عن شركات طيران توفر لك هذا الخيار.

‏ثالثا: فى حال تنظيم رحلتك الترفيهية عليك استخدم النقل البرى للوصول إلى موقعك، فالسفر بالسيارة يمكن أن يقلل إلى حد ما بصمتك الكربونية.

رابعا: أثناء رحلتك الترفيهية عليك استخدم أشياء قابلة لإعادة التدوير، مثلا احمل بعض الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وبعض والأوانى الخاصة بك.

خامسا: عند السفر لا تأخذ معك طعاما، ولكن يمكنك تناول الطعام المحلى المصنوعة فى المنطقة التى ستختارها لرحلتك، فبذلك ستخفف انبعاثات تصنيع الوجبة الخاصة بك عند تصنيعها فى بيتك وبالمكان، وتستفيد بمعرفة عادات واطعمة مختلفة من أنشطة السياحة الغذائية.

سادسا: خلال رحلتك عليك أيضا أن تجنب التخلص من بقايا طعامك فى مكان رحلتك، حيث إن هذا سيلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية للمكان الذى تختاره للترفيه عن نفسك، وغالبا ما يعتاد الطيور على تناول بقايا طعام البشر، بدلا من نظامها الغذائى المعتاد.

سابعا: اختر مكانا لإقامة مستديم عند توجهك لرحلتك الترفيهية، فالمكان الذى تختاره للنوم ليلا يلعب دورا رئيسيا فى أن تكون مسافرا أخضر، وهذا يتطلب منك مجهودا للبحث عن مقر إقامة يدعم السياحة الخضراء.

ثامنا: لا تخلف عنك مخلفات صلبة كالبلاستيك والطعام لتترك آثرا طيبا على البيئية.

تاسعا: اختر بعناية شركة السياحة التى ستنظم لك الرحلة، وحاول قدر الإمكان اختيار الأفضل، للحفاظ على البيئة، وحماية الحياة البرية، ودعم التراث الثقافى وتوظيف المرشدين المحليين، ولم تكن شركة سياحية واضحة فى هذا الامر اسأل بشكل مباشر.

عاشرا: قم فورا بالإبلاغ عن المنظمين لرحلتك حال نتظيمهم أى نشاط سيؤثر سلبا على الحياة البرية، والبيئة.