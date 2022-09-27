سقوط كتلة رخامية من سيارة نقل بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، حادث سقوط "كتلة رخامية" من سيارة نقل أعلى كوبرى الجرايشة بمحور 30 يونيو بنطاق مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

حيث تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بسقوط كتلة رخامية من سيارة نقل وفرت هاربة، وذلك أعلى كوبرى الجرايشة طريق محور 30 يونيو.

وعلى الفور، قامت أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، بإخطار إدارة مرور الإسماعيلية، وتم إرسال خدمة مرورية لموقع البلاغ .

وأوضح اللواء هنري ابراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة، أنه تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، لمتابعة الموقف بشكل دائم ومستمر، ورفع الكتلة الرخامية وإعادة فتح الطريق بالتعاون مع إدارة مرور الإسماعيلية.

وتابع، وجود خدمة مرورية بموقع الحادث، لتأمين قائدي المركبات المارة علي محور 30 يونيو، لحين رفع كتله الرخام، وعودة حركة المرور مرة أخرى.