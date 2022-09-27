اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط كتلة رخامية من سيارة نقل بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 04:01 ص
سقوط كتلة رخامية من سيارة نقل بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، حادث سقوط "كتلة رخامية" من سيارة نقل أعلى كوبرى الجرايشة بمحور 30 يونيو بنطاق مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.
 
حيث تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بسقوط كتلة رخامية من سيارة نقل وفرت هاربة، وذلك أعلى كوبرى الجرايشة طريق محور 30 يونيو.
 
وعلى الفور، قامت أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، بإخطار إدارة مرور الإسماعيلية، وتم إرسال خدمة مرورية لموقع البلاغ .
 
وأوضح اللواء هنري ابراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة، أنه تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، لمتابعة الموقف بشكل دائم ومستمر، ورفع الكتلة الرخامية وإعادة فتح الطريق بالتعاون مع إدارة مرور الإسماعيلية. 
 
وتابع، وجود خدمة مرورية بموقع الحادث، لتأمين قائدي المركبات المارة علي محور 30 يونيو، لحين رفع كتله الرخام، وعودة حركة المرور مرة أخرى.
 

الإسماعيلية

محور 30 يونيو

سيارة مجهولة

سقوط كتلة رخام

الخدمات المرورية

تأمين قائدي المركبات

الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة



الموضوعات المتعلقة

إقبال كبير وتفاعل المواطنين مع عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:07 ص

فرقة الفنون الشعبية بأسوان تشارك فى فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:59 م

العثور على جثة مجهولة لشاب بترعة الإسماعيلية بأبو صوير

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:51 م

حياة كريمة.. وزارة الصحة تنظم قافلة طبية بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:47 م

صيانة بالوعات صرف الأمطار بنطاق حيِّ ثان الإسماعيلية استعدادًا لفصل الشتاء

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة