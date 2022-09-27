سفير الكويت لـ"اليوم السابع": مصر والكويت ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخية متجذرة

إيمان حنا

قال السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخية متجذرة ، وهناك تفاهم رسمي واسع تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام ، وأضاف الغانم قائلًا: إنى أتشرف بأن يكون لى دور وأكون لبنة إضافية فى مسار تلك العلاقات، متمنيًا مزيدا تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

محررة اليوم السابع مع سفير الكويت

وأعرب السفير الكويت، فى تصريحاته، عن سعادته بتولى مهمته الجديدة فى مصر وتقديم أوراق اعتماده مؤخرا إلى وزير الخارجية سامح شكرى.

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية التى تنطلق، الخميس المقبل، فى الكويت، قال السفير الكويتى، فى تصريحاته الخاصة: إننا على أبواب مرحلة جديدة، نتمنى نجاح هذه الانتخابات فى ظل قيادة الدولة الحكيمة التى وضعت أسسا لتسير عليها العملية الديمقراطية التى تعتبر فتية إلى حد ما، ونتطلع للمستقبل الأفضل فى العلاقات بين الحكومة والسلطة والتشريعية.

وكان الغانم قد وصل القاهرة أغسطس الماضى لممارسة مهام عمله كسفير للكويت، وقد شغل قبل تكليفه بالعمل فى القاهرة منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ونائب رئيس لجنة الحدود في وزارة الخارجية ، وعضو مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.