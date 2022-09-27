رصد تسرب غاز بموقعين من "نورد ستريم 1" فى بحر البلطيق

أ.ش.أ

أعلنت السلطات الدنماركية والسويدية، اليوم الثلاثاء، رصد تسرب غاز في موقعين من "نورد ستريم 1" الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".

وقال وزير الطاقة الدنماركي دان يورجنسن في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية إن "السلطات أُبلغت بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1".

وأضاف "من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث"، مشيرا إلى رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز في البلاد.

من جانبه، رجح الكرملين أن يكون الأمر ناتجا عن عملية تخريب، معتبرا أن ذلك يتعلق بأمن الطاقة في القارة بأكملها.