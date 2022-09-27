وقال جروسي - في تصريحات خاصة لقناة (السعودية الإخبارية ) اليوم الثلاثاء - إن "المملكة العربية السعودية لديها مشاريع مهمة وطموحة في مجال الطاقة الذرية، وعلينا التعاون لضمان سلمية واستدامة المنشآت التي سيتم تدشينها".

وأضاف "لقد تحدثنا عن هذه المشاريع الطموحة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ولدينا رؤية مشتركة لتحويل هذا التعاون إلى شراكة مستدامة بين وكالة الطاقة الذرية والسعودية".

كان وزير الطاقة السعودي قد أكد - في كلمته خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في (فيينا) - أن المملكة تعمل مع الوكالة لتمكين الطاقة النووية من الإسهام بمزيج الطاقة الوطني، قائلا: "نؤكد على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية".