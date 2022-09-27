رئيس وزراء كوريا الجنوبية والعاهل الأردنى يشاركان بالجنازة الرسمية لشينزو آبي

أ.ش.أ

شارك رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك سو، في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق، شينزو آبي، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء، بوسط العاصمة طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المقرر أن يجري هان محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، غدا الأربعاء، فضلا عن الاجتماع بعدد من القادة السياسيين ورجال الأعمال اليابانيين خلال الزيارة.

وتعد هذه المرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري جنوبي بزيارة اليابان، حيث كانت آخر مرة في أكتوبر 2019، عندما حضر رئيس الوزراء آنذاك، لي ناك يون، حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو.

على صعيد متصل، شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق، فيما من المعروف أن الملك عبد الله تربطه علاقاته وثيقة مع اليابان التي زارها عدة مرات، كما أجرى مرارا محادثات مباشرة مع شينزو آبي.

وكانت مراسم تشييع الجنازة الرسمية لآبي قد بدأت في قاعة "نيبون بودوكان" بوسط العاصمة طوكيو صباح اليوم بحضور رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميو ونظيره الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فضلا عن مشاركة عدد من الدبلوماسيين الأجانب.