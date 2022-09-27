رئيس مياه المنيا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

كتب أحمد حسن

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع ومديري العموم بالشركة؛ لبحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة.

وناقش الإجتماع نسب تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى، وكذلك إنجاز التوصيلات المنزلية للمياه والصرف بعدد 192 قرية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، والتي تشمل مراكز "العدوة- مغاغة- ابوقرقاص- ملوي- دير مواس".

وتابع نسب تنفيذ الأعمال لمحطات مياه (محطة مياه العدوة الجديدة- محطة مياه الشيخ تمي بابو قرقاص - محطة مياه جنوب ملوي - محطة مياه ديرمواس المرشحة - محطة مياه جزيرة شارونه بمغاغة)، مشددا على سرعة إنجاز كافة الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة، وضرورة زيادة فرق العمل والمتابعة المستمرة من منسقي المشروع بالشركة علي مدار 24 ساعة وعمل تقرير يومي بنسب الإنجاز، والمرور المستمر على المحطات والإهتمام بنظافة المحطات والروافع والإهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

ووجه السعيد، مديري الأفرع إلي حصر متطلبات الافرع من الأدوات وقطع الغيار وذلك لتوفيرها بالمخازن وأهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية فيما يخص إستلام مشروعات "حياة كريمة"، وقطاع المعامل بأهمية المرور وأخذ العينات علي مدار الساعة وتقديم التقارير وعرض النتائج.

وعلى صعيد اخر، أكد ضرورة تحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة، وذلك من خلال التعاون مع إدارة القياسات والفاقد وحساب المياه المنتجة من جميع محطات الشركة المرشحة والارتوازي بصورة دقيقة وجيدة والاستعانة بأحدث أجهزة قياس التصرف وأجهزة قياس الضغط والكشف عن التسربات الموجودة بالشبكات، وكذلك تفعيل لجان الخلسة بكافة الأفرع وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وأشار، إلى أهمية الإبلاغ عن الكسور من خلال الشبكات والربط بين الأفرع والخط الساخن من خلال توقيع الكسور علي الخرائط بإدارة الGIS .