رئيس مدينة كفر الزيات يتفقد شوارع المدينة على "موتوسيكل" ويحيل عاملين للتحقيق

في سابقة الأولى من نوعها بمحافظة الغربية أجرى المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء جولة تفقدية بشوارع مدينة كفر الزيات مستقلا "موتوسيكل" لمتابعة منظومة النظافة، ومدى التزام عمال جهاز النظافة في أداء واجبهم الوظيفي.

وفاجئ رئيس المدينة عمال النظافة بشوارع المدينة ولاحظ رئيس المدينة التزامهم في أداء العمل عدا اثنين يجلسون فى الشارع دون القيام بعملهم فقرر رئيس المدينة احالتهما للتحقيق.

وقال رئيس مدينة كفر الزيات لـ اليوم السابع إنه قرر تغيير طريقة المرور فى شوارع المدينة باستخدام موتوسيكل، لمتابعة منظومة النظافة، مشيرا إلى أنه أثناء جولته بسيارة مجلس المدينة يلاحظ العمال وصوله فيلتزمون بالعمل.

وأشار إلى أنه استقل موتوسيكل صباح اليوم وتفقد شوارع المدينة وفوجئ عمال النظافة بتواجده، ولاحظ التزامهم في العمل عدا اثنين تم إحالتهما للتحقيق لتقاعسهم في القيام بمهام عملهم.