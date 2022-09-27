رئيس جامعة قناة السويس يشهد حفل تكريم وكيل الجامعة لشئون الطلاب

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته واعتزازه بتواجده مع أساتذته وزملائه وأبنائه بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، مُجدداً التهنئة للدكتور محمد عبد النعيم لثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعينه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيراً إلى أن كلية الزراعة من أقدم وأعرق كليات الجامعة وطالما خرج منها قيادات جامعية أثرت بجهدها وأداءها فى تاريخ جامعة قناة السويس.

جاء ذلك أثناء مشاركه الدكتور ناصر مندور بحفل التكريم الذى نظمه قسم وقاية النبات بكلية الزراعة للدكتور محمد عبد النعيم بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور محمود فرج رئيس قسم وقاية النبات وأعضاء مجلس القسم.

هذا وقام الدكتور محمود فرج بتقديم درع للدكتور محمد عبد النعيم تقديراً لمجهوداته كأحد أبناء قسم وقاية النبات، ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب السابق وعميدها السابق، متمنياً مزيد من التوفيق والنجاح في المهمه الجديدة الموكلة إليه.

كما حرص أعضاء مجلس القسم على تقديم التهنئة للدكتور محمد عبد النعيم متمنين له السداد والتوفيق.