رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الأهلية

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادى الأهلية، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على غويل، عميد كلية الطب.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للقيادة السياسية لإتاحة فرص إنشاء الجامعات الأهلية واستثمار الموارد البشرية والمالية والبنية التحتية للجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح وتقدم الدولة دعما كبيرا لبرامج الجامعة الأهلية، حيث لا يدفع الطالب أكثر من 50 إلى 60% من إجمالى التكلفة الفعلية للبرنامج وتتحمل الدولة باقى التكلفة فى صورة إنشاءات متنوعة وإمكانيات التشغيل المختلفة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدراسة تبدأ هذا العام فى برامج الطب والجراحة، العلاج الطبيعى، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، ويقوم بالتدريس نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما ستتم إتاحة كل الإمكانيات للطلاب للدراسة وممارسة الانشطة، وحث رئيس الجامعة الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة بالجامعة والالتزام بالتقاليد الجامعية، حيث تحتل الجامعة مركزا متقدما فى التصنيفات الدولية والإقليمية.