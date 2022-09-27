رئيس جامعة بورسعيد يؤكد على جاهزية الجامعة لاستقبال العام الجامعى الجديد

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد على جاهزية الجامعة وجميع كلياتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الدوري.

بدأ المجلس اجتماعه بترحيب رئيس الجامعة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأعضاء المجلس، مثنياً علي جهود المحافظة وتعاونها البناء مع الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الفائزين في انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتهنئة للدكتور جلال سالم لفوزه برئاسة مجلس إدارة النادي، كما قدم من خلال المجلس التهنئة للدكتور حمدي عمر لتوليه القيام بأعمال عميد كلية الحقوق.

كما تطرق الدكتور أيمن إبراهيم، لمشاركة الجامعة في العديد من المشروعات القومية والخاصة بالتغير المناخي وظهورها بالمظهر المشرف، واستطاعت المنافسة بكل الفرق المشاركة مع كبريات الجامعات المصرية.

وأشار على جاهزية كليات الجامعة وأيضا جامعة شرق بورسعيد الأهلية لاستقبال العام الجامعي الجديد وتفعيل نظام الجودة الداخلي بكل كليات الجامعة وتواجد أعضاء هيئة التدريس من أول يوم دراسي والتفاعل المباشر مع أبنائنا الطلاب وذلك لحرص الجامعة على تطبيق منظومة متطورة للعملية التعليمية والإدارية بالجامعة.