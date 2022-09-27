اليوم السابع
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رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة بهذا القطاع

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:40 م
رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة بهذا القطاع اجتماع للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار – تصوير – سليمان العطيفى

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال. 
 
وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية ، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ وذلك سعياً للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
 
وأضاف: المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

المؤتمر الاقتصادى

البنك المركزى

المجموعة الاقتصادية

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس



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