رئيس أكاديمية البحث العلمى: تعاون بين المراكز البحثية والصناعية لتصنيع منتجات محليا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ أكثر من عام ونصف، بحصر المنتجات الصناعية وقطع الغيار التي تستوردها مصر من الخارج، والتي يمكن تصنيعها محليًا.

وأضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ خطة التطوير في المراكز البحثية بالجامعات للعمل على هذه المنتجات من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، والتصنيع محليًا.

وتابع أن هناك تعاونًا بين المراكز البحثية والمراكز الصناعية من أجل تصنيع الكثير من المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بسهولة؛ مثل الدرافيل الصلب التي تستخدم في المطاحن، والتي تم تصنيعها قبل ذلك وتوقّفت، وقطع غيار المعدات الزراعية والسباكة والمعادن.

وأوضح أنه يتم التركيز على الصناعات التي تحمّل قيمة مضافة عالية؛ مثل المنتجات الطبية؛ حيث إنه يمكن البدء بصناعات سهلة ومتاحة محليًا، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة نجحت في إنتاج تقاوي محلية كنا نستوردها من دول أخرى؛ وهي من الصناعات الهامة جدًا.

ولفت إلى أنه أصبح لدينا شركات ناشئة تعمل في مجال صناعة التعليم، موضحًا أن الظروف أصبحت مواتية حاليًا بعد تصنيع بعض المنتجات محليًا بالفعل، وتم ربط أي مشروع بحثي بمشروع صناعي، مؤكدًا أنه على الحكومة دعم الصناعة في مرحلة البحوث والتطوير.

وأكد أن البحث العلمي قطع شوطًا كبيرًا في مساعدة الدولة لمواجهة أزمة التغير المناخي، لافتًا إلى أن مصر بدأت العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وسيتم عرض مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخصر وسيارات كهربائية تصنيع محلي، خلال مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ.