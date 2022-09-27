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أكرم القصاص
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دعم الصناعة والاستثمار.. رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات.. إنفوجراف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:54 م
دعم الصناعة والاستثمار.. رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية (إنفوجراف)

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية عن إن حجم القطاع الخاص فى مصر يصل إلى 75 %، معلقا: "عكس كتير من الناس يتصور رقم غير كده".

أضاف الرئيس السيسي: "طيب انتوا النهاردة جادين في حل مسائل المستثمرين بما فيها مستلزمات الإنتاج خلال الشهرين اللى فاتوا؟..آه طبعا".

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى العاملين في الهيئة العامة للاستثمار على الجهد المبذول، ورجال الأعمال والصناعة في هذه المناطق، قائلا: "كل التحية والتقدير وكل الدعم"

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها"، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل.

قال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "لما نيجي نعرض مشاكل بتقابل مستثمر مش عيب في الحكومة او الدولة ..علشان نتصدى له ونحله علشان ميبقاش فيه مشكلة تعوق الاستثمار".

تابع الرئيس: "كل مشروع عبارة عن دخل إضافى مش للشركة لكل انسان بيشتغل جوه المشروع، مشيرا إلى حجم العمالة الكبير في مصر ، معلقا بالقول: "واتصور ان تكلفته مش كبير مقارنة باللى موجود في العالم".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تهتم بالصناعة، متابعا: "الهدف من زيارة النهاردة.. احنا عايزين من زيارتنا الهدف منها نأكد الاهتمام الكبير بالصناعة في مصر ودعمها، وأيضا بتسهيل كل المعوقات والصعوبات التي ممكن تكون بتقابلها".

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