اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:51 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. الجوافة جيدة ولا صحة لظهور ديدان فى المحصول.. إنفوجراف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:37 م
خليك واعى.. الجوافة جيدة ولا صحة لظهور ديدان فى المحصول.. إنفوجراف الجوافة جيدة

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انتشرت شائعات حول ظهور ديدان بمحصول الجوافة هذا العام، إلا أن الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، قال إن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن  "الجوافة المصرية كويسة، ومشاركة الناس هذه الشائعات بمثابة شهادة زور، تشوه أرزاق وتعب الناس".

 

الشائعة
 

ظهور ديدان بمحصول الجوافة هذا العام

 

الحقيقة

الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة قال إن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة

خليك واعى
خليك واعى

 

أضاف أن هذه الشائعات بمثابة شهادة زور تشوه أرزاق وتعب الناس

 

قال: من الوارد أن تظهر مشكلات على بعض المحاصيل الزراعية، ولكن الأمر لم يتحول لظاهرة

 

لا يجب أن نهدر تعب المزارعين بسبب الشائعات التي يشاركها البعض

 


خليك واعى

شائعات

الجوافه

ديدان في الجوافه

الزراعة



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