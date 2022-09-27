خد بالك.. 5 وجبات خفيفة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون مرض القلب أمرًا مرعبًا يجب أن تنتبه له مع تقدمك في العمر، وعلى الرغم من أن مرض القلب كان يُنظر إليه على أنه شيء يحدث لكبار السن فقط ، إلا أن مركز السيطرة على الأمراض يقول إن البالغين الأصغر سنًا يعانون أيضًا من مضاعفات القلب بشكل متكرر الآن بسبب أشياء مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، تلعب العوامل الوراثية والعمر والجنس والبيئة دورًا في خطر إصابتك بأمراض القلب، ولكن نظامك الغذائي وأسلوب حياتك يلعبان دورًا مهمًا أيضًا. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC)، فإن أنماط الأكل المتسقة لديك لها تأثير كبير عندما يتعلق الأمر بصحة قلبك بسبب عوامل الخطر مثل ضغط الدم والسكري والكوليسترول والوزن، وكلها مرتبطة بنظامك الغذائي ، وفى السطور القادمة سنوضح بعض عادات الوجبات الخفيفة المتستر التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- تناول الكثير من الحلويات السكرية

خبراء التغذية يحذرون من أن الكثير من السكر المضاف يمكن أن يساهم في نتائج صحية سلبية، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف وقليلة جدًا من الألياف أو البروتين (مثل الحلوى أو الصودا) إلى حدوث طفرات في مستويات السكر في الدم ، وقد يؤدي وجود الكثير من هذه الارتفاعات بمرور الوقت إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم) ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

2 - تناول الكثير من الوجبات الخفيفة المالحة

على غرار الوجبات الخفيفة المضاف إليها السكر ، من المفيد أيضًا الحد من استهلاكك للأطعمة الخفيفة عالية الملح عندما تحاول مراقبة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذا فإن تناول الكثير من الوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس بشكل منتظم قد يساهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت.

3 - تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة

تعرف الأطعمة فائقة المعالجة على أنها أطعمة مصنوعة في الغالب من الدهون والسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة والزيوت المهدرجة ، فإن تناول هذه الأطعمة باستمرار يمكن أن يساهم في مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

4 - عدم تناول وجبات خفيفة:

إن تناول الأطعمة الصحية وتزويد جسمك بالكثير من العناصر الغذائية لا يقل أهمية عن تجنب الأشياء "غير الصحية"، فإن عدم تناول الوجبات الخفيفة أو عدم تناول ما يكفي من الطعام طوال اليوم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك.

5- تناول المخبوزات

المخبوزات والمعجنات ليست سيئة، ولا يزال علاج نفسك بالوجبات الخفيفة المفضلة لديك من حين لآخر أمرًا مهمًا ، فإن تناول الوجبات الخفيفة باستمرار على السلع المخبوزة يمكن أن يكون له نتائج صحية سلبية ،ترتبط السكريات المضافة والدهون المشبعة / المتحولة المستخدمة في صنع هذه الوجبات الخفيفة بزيادة في الكوليسترول وضغط الدم والدهون الثلاثية ، ويمكن أن يزيد السكر المضاف في النظام الغذائي من خطر الإصابة بأمراض القلب بغض النظر عن الوزن الحالة، يمكنهم أيضًا رفع نسبة السكر في الدم والالتهابات المزمنة ، وكلاهما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.