خبير أرصاد جوية: مرتفع جوى خلال أيام يصاحبه انخفاض فى درجات الحرارة

محمد شرقاوى

قال د.وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الفترة الحالية تشهد أجواء صيفية، بالرغم من بدء فصل الخريف منذ أيام بسبب أن هناك كتل هوائية حارة قادمة من الجزيرة العربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار: "خبراء الطقس يعرفون أنه عند بداية طقس الخريف ياخد درجات حرارة مختلفة، ولكن لازلنا تحت تأثير كتل هوائية قادمة من الدول العربية محملة بالحرارة تستمر حتى نهاية الأسبوع، ومع اقتراب الليل تنخفض درجات الحرارة، ولكن ارتفاع الرطوبة يعطى احساس درجات الحرارة أعلى من المتوقع".

وأضاف: "الرطوبة أكثر من 80% بسبب مصادر الكل الهوائية القادمة من شبة الجزيرة العربية مع نهاية الاسبوع القادم تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، وخلال الأيام القادمة هنتأثر بمرتفع العروض الوسطى القادمة من أوروبا الذى سيساعد فى انخفاض درجات الحرارة تدريجيا".