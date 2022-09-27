حياة كريمة: تجديد مدرسة توشكى شرق الإعدادية بأسوان

تستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة لنهو المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ،ومن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروعات إنشاءات المدارس و أعمال تجديد رفع كفاءة المدارس.
ففي مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان قام رئيس الوحدة المحلية لقروى ابوسمبل بتفقد الاعمال بمدرسة توشكى شرق الاعدادية لمتابعة أعمال تجديد رفع كفاءة المدرسة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتواجد مشرف شركة المنفذه للمشروع إعطاء مهله شهر والتنبيه بسرعه الانتهاء من الأعمال وتزويد العماله وتوريد الاثاثات ليتم اللحاق بالعام الدراسي الجديد حيث تتم الزيارات والمتابعة الميدانية الدورية لمواقع العمل وتذليل المعوقات والعراقيل أمام الجهات المنفذة للأعمال لزيادة معدلات الانجاز.
من ناحية أخري ، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري. بمراكز محافظةاسوان ، وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها ، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية
المقررة لها ، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .
جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.
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