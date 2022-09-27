حياة كريمة.. إقامة 313 مجمعا زراعيا و 313 وحدة بيطرية و51 مركزا لتجميع ألبان

كتبت نور على

تولى خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية، التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.

وتضمنت الخطة، تفاصيل المشروعات التى سيتم تنفيذها لمبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطننين ففى مجال الزراعة سيتم إقامة 333 مجمع زراعي و326 جمعية تعاونية زراعية وإقامة 313 وحدة بيطرية و51 مركزا لتجميع ألبان.

وتضمنت الخطة فى مجال الرى تأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 2.5 ألف كم.

وتُسهم مبادرة حياة كريمة – كمبادرة إنسانية – في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية.

وأشادت المنظمات العالمية بهدف المبادرة، وتم تسجيلها على منصة مسرعات تحقيق الأهداف الأممية (يوليو 2020) وعلى منصة أفضل المممارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة وذلك لعدة اعتبارات منها، اتساع نطاق التغطية الجغرافية للمبادرة وشمول المبادرة لكافة أهداف التنمية المستدامة ومراعاة المبادرة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية واستهداف المبادرة تحقيق نتائج محددة كاملة للتحقق والقياس وتوفر آليات الرصد والمتابعة لضمان الشفافية والمساءلة، والارتكاز على مبدأ المشاركة المجتمعية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة ذات الصلة، سواء على مستوى التخطيط أو التمويل أو التنفيذ أوالمتابعة بمكونات المبادرة وتوفر الموارد المالية والعينية والبشرية التى تضمن فاعلية التنفيذ والاداء وارتباط المبادرة بنطاق زمنى محدد على ثلاث مراحل.