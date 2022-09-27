اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:57 م
أكرم القصاص
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جونز هوبكنز: إصابات "كورونا" حول العالم ترتفع إلى أكثر من 615.6 مليون حالة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:00 م
جونز هوبكنز: إصابات "كورونا" حول العالم ترتفع إلى أكثر من 615.6 مليون حالة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 615 مليونا و682 ألفا و952 إصابة.


وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و538 ألفا و678 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و56 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ685 ألفا و835 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و562 وفاة.


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