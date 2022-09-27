اليوم السابع
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جهاز التنظيم والإدارة يوضح تفاصيل إعلان نتيجة اختبار وظائف رياض الأطفال

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:13 م
جهاز التنظيم والإدارة يوضح تفاصيل إعلان نتيجة اختبار وظائف رياض الأطفال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

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رصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قيام بعض الأشخاص بإدعاء علمهم بمواعيد إعلان نتيجة الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجانب الإدعاء بعلمهم أيضًا بموعد الاستعلام عن موقف المتقدمين لخوض الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل).
 
ويجدد الجهاز تأكيده المستمر على عدم صحة هذه الإدعاءات، وأنه لا علاقة لهؤلاء المُدعين بالجهاز أو أي من العاملين به، وأن الآلية الوحيدة للإعلان عن أي أخبار تتعلق بالمسابقات هي البيانات الإعلامية التي يُصدرها الجهاز، وينشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المقررة.
 
فنرجو من جميع المتقدمين فقط الانتظار لحين إعلان نتائج مسابقة معلم مساعد (رياض أطفال)، وكذلك الانتهاء من فرز ومراجعة وتدقيق مستندات التقدم لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) حرصًا على مصالحكم جميعًا.
 

التنظيم والادارة

مسابقة 30 الف معلم

مسابقة المعلمين

مسابقة معلم مساعد

تنائج مسابقة المعلمين

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خليك واعي



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